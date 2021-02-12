В ДТП в Тюменской области пострадали четыре человека

Легковые автомобили Chevrolet Lacetti и Mazda Familia столкнулись 12 февраля около 13:00 на 187-м км федеральной автодороги Курган — Тюмень.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные пресс-службы ГИБДД.

По предварительным данным, водитель Mazda, двигаясь по правому крайнему ряду, выехал на обочину, а затем попытался развернуться и столкнулся с попутным автомобилем Chevrolet, который ехал по левому ряду движения.

В результате ДТП пострадали четыре человека: 31-летний водитель и пассажир Chevrolet, а также 65-летний водитель и пассажирка Mazda, которая получила тяжёлые травмы — женщину зажало в машине.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.