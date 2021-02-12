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В США шесть человек погибли при столкновении 130 машин 

Алиса Селезнёва 22 минуты назад
В США шесть человек погибли при столкновении 130 машин
Фото: РИА Новости
В США из-за наледи на дороги столкнулись 133 автомобиля. Массовая авария привела минимум к шести жертвам, десятки людей пострадали, пишет издание Dallas Morning News.
Крупное ДТП произошло на межштатной автомагистрали 35W в Форт-Уэрте. Ледяной дождь и снег привели к образованию наледи на трассе и тому, что водители не справились с управлением.
Всего столкнулись 133 автомобиля. Шесть человек погибли, еще не менее 65 обратились за помощью в местные больницы. При этом власти ожидают, что количество пострадавших будет расти, так как многие не сразу идут к врачам.
В ДТП пострадали также и медработники, так как авария произошла после пересменки в больницах, отмечает издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее в России на федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и не успел затормозить перед военной колонной.
В результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали. Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Возбуждено уголовное дело.
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