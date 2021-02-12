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Авто столкнулось с поездом: под Нижним Новгородом сошли с рельс восемь вагонов 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Восемь вагонов сошли с рельсов под Нижним Новгородом
Фото: МЧС
Пять пассажирских поездов могут задержать из-за схода вагонов в Нижегородской области в пятницу, 12 февраля. Несколькими часами ранее на регулируемом переезде без дежурного работника на станции Шеманиха легковой автомобиль столкнулся с вагоном грузового поезда.

«В связи с инцидентом был задержан пассажирский поезд № 90 сообщением «Нижний Новгород — Воркута» на 2 часа 30 минут», — говорится в пресс-службе Горьковской железной дороги, передает «Интерфакс».

Кроме того, ожидаются задержки поездов «Москва — Новый Уренгой», «Новый Уренгой — Москва», «Москва — Северобайкальск», «Новый Уренгой — Москва». Был сокращен маршрут двух пригородных поездов сообщением «Нижний Новгород — Урень» и «Шахунья — Урень».
Сообщается, что в результате инцидента произошел сход восьми порожних вагонов, нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети.
В конце прошлого года в Забайкалье с рельсов сошли 29 грузовых вагонов. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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ДТП , Интерфакс
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