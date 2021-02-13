В Краснодарском крае произошло ДТП с 16 автомобилями и автобусом

Крупное ДТП произошло утром 13 февраля на Кубани.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в экстренных службах региона, примерно в 09:30 мск на федеральной трассе А-146 возле станицы столкнулись 12 легковых машин, 6 грузовых и рейсовый автобус, который следовал из города Гулькевичи в город Геленджик.

Известно, что медицинская помощь потребовалась как минимум одному пассажиру легкового автомобиля. А вот среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

В настоящее время движение по трассе в сторону Краснодара сильно затруднено. Другие подробности этой аварии пока не сообщаются.