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Крупное ДТП в Краснодарском крае: в аварию попали 16 автомобилей и автобус 

Свободная пресса и ещё 2 1 час назад
В Краснодарском крае произошло ДТП с 16 автомобилями и автобусом
Фото: Газета.Ru
Крупное ДТП произошло утром 13 февраля на Кубани.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в экстренных службах региона, примерно в 09:30 мск на федеральной трассе А-146 возле станицы столкнулись 12 легковых машин, 6 грузовых и рейсовый автобус, который следовал из города Гулькевичи в город Геленджик.
Известно, что медицинская помощь потребовалась как минимум одному пассажиру легкового автомобиля. А вот среди пассажиров автобуса пострадавших нет.
В настоящее время движение по трассе в сторону Краснодара сильно затруднено. Другие подробности этой аварии пока не сообщаются.
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ДТП , Интерфакс
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