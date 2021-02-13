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Легковой автомобиль провалился под лед на Байкале 

ТАСС 49 минут назад
Легковой автомобиль провалился под лед на Байкале
Фото: ТАСС
Легковой автомобиль с шестью пассажирами провалился под лед на Байкале, где ледовая обстановка осложнена из-за частых землетрясений, ветров и перепадов температур. Спасатели доставили людей на турбазу, один человек пострадал, сообщается в субботу на странице Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России в Facebook.

"Иркутяне, возвращаясь с поселка Хужир на острове Ольхон, решили сократить путь до турбазы и отправились напрямую через Малое море, минуя официальную ледовую переправу. Не доезжая до мыса Улан-Хада, автомобиль провалился в воду", — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в автомобиле находились шесть человек. "Через десять минут после поступления вызова мы отыскали пострадавших. Люди шли по льду, вымокшие, в шоковом состоянии. У одного из мужчин сильно порезана рука. Остальные целы. Двое из них — дети 2019 года рождения", — приводятся слова начальника Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО Валерия Николаева. Пострадавшие на вездеходе были доставлены на турбазу, мужчине оказана первая помощь.
Переправа на озере Байкал, соединяющая остров Ольхон с материком, открылась 10 февраля. В этом году подготовка дороги осложнялась необходимостью выровнять большое количество торосов, которые возникают из-за подвижек льда по причине участившихся землетрясений, ветров и резких перепадов температуры. Выезд автомобилей на лед Байкала вне переправы запрещен.
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ДТП , Валерий Николаев , МЧС
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