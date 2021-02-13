Легковой автомобиль провалился под лед на Байкале 

"Иркутяне, возвращаясь с поселка Хужир на острове Ольхон, решили сократить путь до турбазы и отправились напрямую через Малое море, минуя официальную ледовую переправу. Не доезжая до мыса Улан-Хада, автомобиль провалился в воду", — говорится в сообщении.