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Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля 

РИА Новости Крым 2 часа назад
В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.

"Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", — сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В очередной Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима в связи с обильным выпадением осадков.

"Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие", — упреждают сотрудники ГИБДД.

Ранее РИА Новости Крым сообщалио, что 82 единицы техники и 125 человек выведены на дороги Крыма для борьбы с последствиями сильного снегопада, обрушившимся на полуостров в ночь на субботу. Как рапортовали дорожники, в связи с ухудшением погодных условий и непрекращающимся снегопадом дорожные службы в круглосуточном режиме выполняют работы по очистке автомобильных дорог Республики Крым от снега.
Большое количество осадков выпало в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районе.
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ДТП , Видео , ГИБДД , РИА Новости
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