В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.
"Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", — сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В очередной Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима в связи с обильным выпадением осадков.
"Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие", — упреждают сотрудники ГИБДД.
Ранее РИА Новости Крым сообщалио, что 82 единицы техники и 125 человек выведены на дороги Крыма для борьбы с последствиями сильного снегопада, обрушившимся на полуостров в ночь на субботу. Как рапортовали дорожники, в связи с ухудшением погодных условий и непрекращающимся снегопадом дорожные службы в круглосуточном режиме выполняют работы по очистке автомобильных дорог Республики Крым от снега.
Большое количество осадков выпало в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районе.