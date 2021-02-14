Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Из-за ДТП на МКАД перекрыто четыре полосы 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Из-за ДТП на МКАД перекрыто четыре полосы
Фото: ТАСС
Четыре полосы перекрыты на внешней стороне 38-го км МКАД из-за ДТП с участием трех автомобилей, в котором, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за ДТП с участием трех автомобилей на внешней стороне 38-го км МКАД в районе улицы Павла Фитина перекрыто четыре полосы. По предварительной информации, есть пострадавший", — говорится в публикации.

Детали произошедшего уточняются, сообщили в департаменте.
Видео дня. Оформить ОСАГО теперь можно в офисах Сбербанка
ТАСС: последние новости
Легковой автомобиль провалился под лед на Байкале Легковой автомобиль провалился под лед на Байкале Два подростка пострадали в результате ДТП с автобусом в Подмосковье Два подростка пострадали в результате ДТП с автобусом в Подмосковье Метель привела к росту числа ДТП на дорогах Москвы Метель привела к росту числа ДТП на дорогах Москвы
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение