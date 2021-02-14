Несколько скорых попали в огромную пробку в Новой Москве 

Многокилометровая пробка образовалась на Калужском шоссе в Новой Москве. Проехать по трассе не могут до 10 машин скорой помощи.

Движение транспорта по направлению в область практически остановилось, длина затора составляет около 10 км, передаёт корреспондент «Интерфакса». Асфальт покрыт снегом как на основной дороге, так и на дублёре. В результате машины буксуют, некоторые транспортные средства не могут сдвинуться с места.

Кроме того, на подъёме в гору застряли несколько десятков фур, двигавшихся в торговый центр «Фуд Сити». За ними находятся машины скорых, которые невозможно пропустить, так как дорога и обочины завалены снегом.

Также проблемы возникают по направлению в центр, где водители едва справляются с управлением автомобилями. Некоторые машины не удерживаются, их заносит.

Сугробы появились и на новом съезде Калужского шоссе из Коммунарки. Проехать по дороге практически невозможно. В самой Коммунарке дороги тоже не расчищены, машины не едут быстрее 10 км/ч.

Ранее NEWS.ru писал, что 13 февраля 2021 года войдёт в историю самых снежных за 142-летнюю историю метеонаблюдений Москвы. Высота сугробов достигала 58–59 сантиметров, до мирового рекорда не хватило совсем чуть-чуть. По данным метеорологов, в столице за двое суток выпало почти 85% месячной нормы осадков. Местные власти уже сообщили, что на расчистку снега потребуется не менее пяти дней.