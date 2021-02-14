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Отца американской рэперши Ники Минаж насмерть сбила машина 

Lenta.ru 1 час назад
Отца Ники Минаж насмерть сбила машина
Фото: Getty Images
Отца американской рэперши Ники Минаж (Nicki Minaj) Роберта Маража (Robert Maraj) насмерть сбила машина. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает TMZ.
Уточняется, что водитель скрылся с места преступления.
По сообщению полиции округа Нассо в Нью-Йорке, 64-летний Мараж шел по дороге в пятницу вечером, когда его сбила машина.
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Роберт был доставлен в районную больницу в критическом состоянии, позже он скончался от полученных травм. Полиция разыскивает свидетелей и просит помочь в расследовании, так как описания подозреваемого и его автомобиля пока нет.
Рэперша еще не сообщала о смерти отца. Информацию о произошедшем подтвердила ее тетя на своей странице в Facebook.
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