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Четыре человека погибли в аварии с грузовиком и автобусом под Иркутском 

ТК «Звезда» и ещё 6 43 минуты назад
В Иркутской области погибли четыре человека в результате ДТП с автобусом
Фото: МВД РФ
Сегодня, 17 февраля, на трассе А331 «Вилюй» в Иркутской области между городами Братск и Тулун произошло смертельное ДТП. В результате происшествия погибли четыре человека. Такую информацию сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Как указали в ведомстве, на дороге примерно в 4.00 по местному времени столкнулись друг с другом рейсовый автобус, автомобиль и грузовик. Жертвами инцидента стали водитель автобуса и три человека, находившихся на момент аварии в салоне машины.
В настоящее время 25 пассажиров автобуса были направлены на попутном транспорте в Братск. Данные о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии уточняются.
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ДТП , МВД , Интерфакс
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