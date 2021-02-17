Число погибших в ДТП с автобусом под Иркутском выросло до пяти 

Число погибших в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Иркутской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее сообщалось о четырёх погибших и трёх пострадавших.

В сообщении пресс-служб говорится, что во время разбора повреждённого легкового автомобиля был обнаружен ещё один погибший пассажир — 22-летняя девушка.

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента.

Авария произошла в среду в районе населённого пункта Кузнецовка на федеральной трассе «Вилюй» около 4 утра по местному времени.