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Число погибших в ДТП с автобусом под Иркутском выросло до пяти 

News.ru и ещё 12 5 часов назад
Число погибших в ДТП с автобусом под Иркутском выросло до пяти
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Число погибших в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Иркутской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее сообщалось о четырёх погибших и трёх пострадавших.
В сообщении пресс-служб говорится, что во время разбора повреждённого легкового автомобиля был обнаружен ещё один погибший пассажир — 22-летняя девушка.
Возбуждено уголовное дело по факту инцидента.
Авария произошла в среду в районе населённого пункта Кузнецовка на федеральной трассе «Вилюй» около 4 утра по местному времени.
Легковой автомобиль Toyota Ipsum на большой скорости столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, затем в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в город Железногорск-Илимский. В автобусе находились порядка 25 пассажиров.
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