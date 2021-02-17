Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области 

17 февраля в Иркутской области около 04:00 по местному времени на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулуном и Братском в районе населенного поселка Кузнецовка произошло ДТП с участием рейсового автобуса, грузового автомобиля и иномарки Toyota Ipsum. В результате столкновения погибло 4 человека.
"В Братском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД работают на месте аварии с четырьмя погибшими. Известно, что столкновение грузового автомобиля, рейсового автобуса и иномарки Toyota Ipsum произошло около 04:00 (23:00 мск) на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулуном и Братском в районе населенного поселка Кузнецовка. В результате аварии погибли водитель автобуса и три человека, находившихся в Toyota Ipsum", — говорится в сообщении МВД.