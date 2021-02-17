В России приостановили выдачу льготных кредитов на авто 

Почти все банки приостановили выдачу кредитов на машины по льготным государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на источник в РоАД. «Новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил», — сказал собеседник. Он подчеркнул, что это негативно повлияет на продажи машин из бюджетного сегмента. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены в 2015 году. В рамках льготных кредитов банки предоставляли скидку 10% от стоимости автомобиля, что компенсировалось из федерального бюджета. Ранее стало известно, что новая волна пандемии ухудшила платежеспособность россиян по автокредитам.