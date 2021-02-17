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В ДТП под Иркутском погибли пять человек 

Артём Кульша 4 часа назад
В Иркутской области пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня около 4:00 по местному времени на федеральной трассе «Вилюй» в районе населенного пункта Кузнецовка легковой автомобиль «Тойота Ипсум» на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, после чего в «Тойоту» врезался рейсовый автобус.
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли четыре человека (водитель автобуса и три человека, находившиеся в легковушке) и трое пострадали.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что в ходе разбора «Тойоты» там был обнаружен еще один погибший. Согласно предварительной информации, это 22-летняя пассажирка.
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (наказывается вплоть до лишения свободы на семь лет).
Управление Следственного комитета по Иркутской области инициировало проведение доследственной проверки, а прокуратура — проверки исполнения законодательства о пассажирских перевозках.
Комментарии
ДТП , Видео , Toyota , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД
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