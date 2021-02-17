В ДТП под Иркутском погибли пять человек 

В Иркутской области пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня около 4:00 по местному времени на федеральной трассе «Вилюй» в районе населенного пункта Кузнецовка легковой автомобиль « Тойота Ипсум» на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, после чего в «Тойоту» врезался рейсовый автобус.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли четыре человека (водитель автобуса и три человека, находившиеся в легковушке) и трое пострадали.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что в ходе разбора «Тойоты» там был обнаружен еще один погибший. Согласно предварительной информации, это 22-летняя пассажирка.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (наказывается вплоть до лишения свободы на семь лет).