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Пробки растянулись на 190 км в утренний час пик в Москве 

Газета.Ru 4 часа назад
Длина заторов на дорогах Москвы утром 17 февраля составляет 190 километров. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
На МКАД на 102-м километре столкнулись два грузовика, на 60-м километре по внутренней стороне также авария с фурой.
Также движение затруднено на Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе.
Несколько скорых попали в огромную пробку в Новой Москве
Ожидается, что утром и днем пробки достигнут 6-7 баллов, а вечером — 8-9 баллов.
Вечером 16 февраля заторы на дорогах Москвы оценивались в 10 баллов.
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ДТП , Видео
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