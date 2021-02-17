Автомобиль влетел в автобусную остановку с людьми в Москве 

В результате ДТП в Москве, где автомобиль въехал в обстановку общественного транспорта, пострадал человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, авария произошла на улице Дыбенко, в районе дома 14.
«Легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку. Пострадал пешеход на тротуаре. Был госпитализирован с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, подозрение на перелом ребер и поясничного отдела», — отмечается в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве водитель внедорожника выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. При этом источник в правоохранительных органах сообщил, что водитель мог не справиться с управлением автомобилем из-за того, что дорога была скользкой.