Автомобиль влетел в автобусную остановку с людьми в Москве 

«Легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку. Пострадал пешеход на тротуаре. Был госпитализирован с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, подозрение на перелом ребер и поясничного отдела», — отмечается в сообщении.