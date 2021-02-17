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Советник нижегородского вице-губернатора сбил ребенка 

Артём Кульша 54 минуты назад
Советник нижегородского вице-губернатора сбил ребенка
Фото: РИА Новости
Советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров за рулем автомобиля сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Днем 13 февраля на регулируемом переходе на улице Бринского в Нижнем Новгороде 33-летний Петров за рулем машины «Хендай Крета» совершил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ДТП она получила закрытый перелом левой лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга и была госпитализирована.

«Водитель прошел тест на алкоголь, по результатам которого он был трезвым», — сообщает РЕН ТВ.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», водитель внедорожника сбил двух пешеходов на тротуаре в районе дома №7 по улице Советской Армии в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Водитель мог не справиться с управлением автомобилем из-за того, что дорога была скользкой.
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Позавчера на улице Чистякова, 20, в Новосибирске мужчина за рулем автомобиля «Тойота Королла» сбил женщину с ребенком в коляске по той причине, что та сделала ему замечание из-за парковки в неположенном месте. В результате произошедшего женщина получила перелом ноги.
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ДТП , Toyota , Николай Петров , ФСБ , РЕН ТВ
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