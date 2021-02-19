Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае 

Все новости на карте

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Хабаровском крае. Об этом информирует сайт регионального главка МЧС. Авария произошла утром 19 февраля по местному времени на 86-м километре федеральной трассы А-376 в районе села Елабуга. По данным ведомства, автобус следовал по маршруту Хабаровск — Троицкое.

"Предположительно, он (автобус. — Прим. Ред.) съехал в кювет", — заявили в МЧС.