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Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае 

Москва24 и ещё 3 2 часа назад
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Хабаровском крае. Об этом информирует сайт регионального главка МЧС. Авария произошла утром 19 февраля по местному времени на 86-м километре федеральной трассы А-376 в районе села Елабуга. По данным ведомства, автобус следовал по маршруту Хабаровск — Троицкое.

"Предположительно, он (автобус. — Прим. Ред.) съехал в кювет", — заявили в МЧС.

В салоне автобуса на момент аварии находились 16 пассажиров и водитель. В результате аварии пострадали три человека. Двое из них получили легкие и средние травмы, один мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в краевую больницу в Хабаровске. Пассажиры автобуса были отправлены в Троицкое на попутном транспорте. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее 5 человек погибли в аварии с участием автобуса в Иркутской области. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.
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ДТП , МЧС , ГИБДД
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