Пьяный водитель сбил насмерть 7-летнего ребенка и сбежал 

В Тюмени нетрезвый автомобилист сбил маленькую девочку и скрылся с места ДТП, сообщает ТАСС. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело.

Трагедия произошла вечером 17 февраля на улице Избышева. По версии следствия, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 7-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали, но медики оказались бессильны. Пострадавшая скончалась в реанимации.

Правоохранители сумели по горячим следам задержать подозреваемого. Его отправили на медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Отягчающими обстоятельствами были признаны состояние опьянения и оставление места происшествия. Если впоследствии суд признает задержанного виновным, ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Расследование дела под личный контроль взял прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он также поручил провести проверку, как в городе реализуется программа профилактики ДТП с участием несовершеннолетних.

Ранее, как сообщал «Рамблер», недалеко от Сергиева Посада военный грузовик, находившийся в составе колонны, сбил пешеходов. Трагедия произошла в декабре на участке трассы меду поселками Деулино и Мостовик. По дороге ехала военизированная колонна. Один из КамАЗов внезапно занесло, и многотонная машину выехала на обочину, где в этот момент находились люди. Грузовик наехал на женщину и пятилетнюю девочку. Ребенок скончался на месте. Ее мать отвезли в больницу. Медики диагностировали у нее ушиб головного мозга и перелом тазовых костей.