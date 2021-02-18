«Газель» с людьми сорвалась с обрыва в Чечне

В результате аварии в горах Веденского района Чечни погибла пожилая женщина, еще две — пострадали. Об этом сообщило МВД по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 февраля.

«На автодороге «Ведено-Дарго» в Веденском районе республики сорвалась в обрыв автомашина «Газель» с пассажирами. (…) Водитель автомобиля в условиях снегопада не справился с управлением», — отмечается в сообщении.

От полученных травм скончалась 62-летняя пассажирка микроавтобуса, еще две женщины были госпитализированы. Сам водитель «Газели» не пострадал, уточнили в МВД

«Рамблер» писал, что ранее в Иркутской области пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей.

Столкновение двух грузовиков и микроавтобуса на трассе Москва — Санкт-Петербург привело к гибели двух человек, еще пятеро пострадали.