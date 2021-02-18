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Пассажирский микроавтобус сорвался в обрыв в горах Чечни 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Газель» с людьми сорвалась с обрыва в Чечне
Фото: ТАСС
В результате аварии в горах Веденского района Чечни погибла пожилая женщина, еще две — пострадали. Об этом сообщило МВД по республике.
По данным ведомства, инцидент произошел 17 февраля.

«На автодороге «Ведено-Дарго» в Веденском районе республики сорвалась в обрыв автомашина «Газель» с пассажирами. (…) Водитель автомобиля в условиях снегопада не справился с управлением», — отмечается в сообщении.

От полученных травм скончалась 62-летняя пассажирка микроавтобуса, еще две женщины были госпитализированы. Сам водитель «Газели» не пострадал, уточнили в МВД.
«Рамблер» писал, что ранее в Иркутской области пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей.
Столкновение двух грузовиков и микроавтобуса на трассе Москва — Санкт-Петербург привело к гибели двух человек, еще пятеро пострадали.
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ДТП , МВД
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