Массовая авария произошла в Москве 

Не менее шести машин столкнулись на Гостиничной улице в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице пишет РИА Новости.
«Шесть машин попали в ДТП на Гостиничной улице в Москве, пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.
Видеозапись с места аварии опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах видно, что помимо легковых машин в ДТП попали автобус и микроавтобус. Движение на улице было перекрыто.
«Рамблер» писал, что ранее в США из-за наледи на дороге столкнулись 133 автомобиля. Массовая авария привела минимум к шести жертвам, десятки людей пострадали.