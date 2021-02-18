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Массовая авария произошла в Москве 

Артём Кульша 1 час назад
Массовая авария произошла в Москве
Фото: ТАСС
Не менее шести машин столкнулись на Гостиничной улице в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице пишет РИА Новости.

«Шесть машин попали в ДТП на Гостиничной улице в Москве, пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Видеозапись с места аварии опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах видно, что помимо легковых машин в ДТП попали автобус и микроавтобус. Движение на улице было перекрыто.
«Рамблер» писал, что ранее в США из-за наледи на дороге столкнулись 133 автомобиля. Массовая авария привела минимум к шести жертвам, десятки людей пострадали.
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ДТП , МВД , РИА Новости
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