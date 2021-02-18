Массовая авария произошла в Москве 

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«Рамблер» писал, что ранее в США из-за наледи на дороге столкнулись 133 автомобиля. Массовая авария привела минимум к шести жертвам, десятки людей пострадали.

«Шесть машин попали в ДТП на Гостиничной улице в Москве, пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

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