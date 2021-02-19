11-летнего мальчика переехала на Maserati супруга бизнесмена в подмосковном посёлке Знаменское Поле. По словам родителей мальчика, женщина даже не остановилась и сразу направилась в свой коттедж, после чего закрыла ворота и не появлялась до приезда полиции.

Отец школьника рассказал телеканалу «360», что она оставила ребёнка в опасности безо всякой помощи. Инцидент произошёл вечером 18 февраля, рассказали в МВД по Московской области. Мальчика госпитализировали.

11-летний ребёнок получил телесные повреждения, — уточнили в ведомстве.

Родители пострадавшего рассказали, что он пошёл гулять со сверстниками, они шли по дороге, когда на ней появилась иномарка. Ребёнок попытался отойти в сторону, но наткнулся на сугроб и упал.

Девушка проехала прямо по его ногам и скрылась с места преступления, сказал отец мальчика. Он добавил, что подозреваемая живёт недалеко от них и является супругой бизнесмена, которого якобы посадили за мошенничество в особо крупном размере.