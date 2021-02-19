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Жена бизнесмена на Maserati переехала ребёнка в Подмосковье 

News.ru и ещё 1 1 час назад
11-летнего мальчика переехала на Maserati супруга бизнесмена в подмосковном посёлке Знаменское Поле. По словам родителей мальчика, женщина даже не остановилась и сразу направилась в свой коттедж, после чего закрыла ворота и не появлялась до приезда полиции.
Отец школьника рассказал телеканалу «360», что она оставила ребёнка в опасности безо всякой помощи. Инцидент произошёл вечером 18 февраля, рассказали в МВД по Московской области. Мальчика госпитализировали.

11-летний ребёнок получил телесные повреждения, — уточнили в ведомстве.

Родители пострадавшего рассказали, что он пошёл гулять со сверстниками, они шли по дороге, когда на ней появилась иномарка. Ребёнок попытался отойти в сторону, но наткнулся на сугроб и упал.
Девушка проехала прямо по его ногам и скрылась с места преступления, сказал отец мальчика. Он добавил, что подозреваемая живёт недалеко от них и является супругой бизнесмена, которого якобы посадили за мошенничество в особо крупном размере.
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ДТП , Видео , Maserati , МВД
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