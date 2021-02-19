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Жена бизнесмена на Maserati наехала на ребенка и скрылась 

Артём Кульша 3 часа назад
Жена бизнесмена на Maserati наехала на ребенка и скрылась
Фото: РИА Новости
В Московской области 11-летний ребенок попал под колеса Maserati. Управлявшая машиной девушка скрылась с места ДТП, не оказав помощь мальчику, пишет телеканал «360».
По данным ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел 18 февраля в поселке Знаменское Поле.

«11-летний ребенок получил телесные повреждения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По словам отца пострадавшего, его сын гулял с друзьями, когда на них выехала иномарка. Мальчик попытался отойти в сторону, но наткнулся на сугроб и упал.

«Девушка проехала [ему] по ногам, скрылась с места преступления», — заявил мужчина.

Он отметил, что управляющая автомобилем Maserati девушка живет по соседству и является супругой бизнесмена. После аварии она просто уехала к себе домой и закрыла ворота. Позднее к месту ДТП ее пригласили правоохранители.
Ребенок был доставлен в травмпункт, него диагностирован синдром кратковременного сдавления стопы. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.
«Рамблер» писал, что ранее в Тюмени нетрезвый автомобилист сбил 7-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали, но медики оказались бессильны. Пострадавшая скончалась в реанимации. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело.
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ДТП , Maserati , МВД
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