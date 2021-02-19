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Водитель Porsche сбил россиянина на переходе и выстрелил в него четыре раза 

Lenta.ru 4 часа назад
В Петербурге водитель Porsche Cayenne сбил человека на пешеходном переходе и начал стрелять по нему из травматического пистолета. Снятое камерами наблюдения видео опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как двое людей переходят дорогу в разрешенном месте. Микроавтобус пропускает впереди идущую женщину и проезжает. Следовавший за ним автомобиль не тормозит перед переходом и наезжает на следующего пешехода. Человек скатывается по капоту в сторону, оглядывается на иномарку и продолжает свой путь. Автомобилист проезжает несколько метров, паркуется, выходит из салона и устраивает стрельбу в сторону россиянина.
По данным полиции, инцидент произошел 31 января в Калининском районе. Водитель Porsche выстрелил в 23-летнего горожанина четыре раза из травмата и уехал. Его личность установлена. Им оказался 30-летний бизнесмен по имени Рафик. Заведено уголовное дело, с автомобилиста взяли подписку о невыезде.
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ДТП , Видео , Porsche Cayenne , Porsche , РЕН ТВ
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