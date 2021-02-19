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Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Египте 

Москва24 и ещё 6 3 часа назад
Шесть россиян попали в ДТП с автобусом в Египте
Фото: AP Photo/Amr Nabil
Шестеро граждан России пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте, они получили не опасные для жизни травмы. Об этом сообщает российское посольство в Каире.

"По имеющейся на данной момент информации, в результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал", — передает сообщение дипмиссии ТАСС.

Также сообщается, что среди пострадавших Известно, что среди пострадавших есть трое граждан Украины. Всего же в салоне автобуса в момент аварии находилось до 60 человек.
Ранее автобус, в котором ехали 38 российских моряков с траулеров, вылетел в кювет в Норвегии. В результате пострадали пять человек. Там отметили, что они отделались легкими травмами. На место прибыли спасатели, они оказали пострадавшим первую помощь и перевезли россиян в больницу города Киркенес.
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ДТП , ИТАР-ТАСС
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