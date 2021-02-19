Автобус с россиянами и украинцами разбился в Египте 

Автобус с туристами из России и Украины попал в ДТП на трассе Шарм-эль-Шейх — Каир в Египте. Об этом сообщает РИА Новости

В результате аварии, произошедшей 19 февраля с туристическим автобусом, следовавшим по маршруту Шарм-эль-Шейх—Каир, шестеро российских граждан получили незначительные травмы, трое украинцев были госпитализированы в больницу.

По сообщению пресс-службы посольства России в Египте, россиянам была оказана необходимая медицинская помощь, никто из них серьезно не пострадал. Сейчас туристы возвращаются в свои отели.