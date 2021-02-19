Что делать в случае ДТП в чужой стране 

Многие автомобилисты России, отправляясь в путешествие, предпочитают выбирать в качестве средства для перемещения личный автомобиль. Такая тенденция объясняется тем, что своим транспортом пользоваться гораздо удобнее. Кроме того, такое решение фактически расширяет путешествие, ведь в любой момент можно остановиться в разных местах и прогуляться по незнакомым городам. Очень часто россияне отправляются в другие страны тоже на личном транспорте. При этом, не всегда нужно ехать на автомобиле несколько тысяч километров — можно переправить его с собой на пароме или поезде. Это удобное решение, но, с другой стороны, оно таит несколько нераскрытых вопросов. Например, как вести себя в чужой стране, если стал участником ДТП?

Попасть в дорожно-транспортное происшествие в чужой стране означает испытать большой стресс — чужой язык, другие правила. На самом деле, подготавливаться к путешествию на авто нужно заранее. В большинстве стран действуют программы ОСАГО, которые позволяют урегулировать все конфликты, возникающие на дороге. Однако, ОСАГО работает только внутри страны, а для тех, кто выезжает за ее пределы, предусмотрена « Зеленая карта ». Впервые ее ввели в 1949 году. Сегодня она применяется в 46 странах мира, а Россия вступила в данную программу в 2009 году.

Оформлять данную карту нужно в стране, где регистрировался автомобиль. Чтобы не попасться на мошенников, следует зайти на сайт РСА и выбрать страховую компанию из списка, заполнить заявление и предоставить СТС и ПТС. Сегодня данную процедуру можно выполнять дистанционно. А теперь предположим, что карта на руках есть и вы попали в ДТП в другой стране. От правильности первых действий будет зависеть исход событий. Необходимо включить аварийную сигнализацию и выставить знак на дороге. Заметим, что в разных странах знак нужно ставить по-разному. В России это 15 и 30 метров для города и участка за его пределами, а в ЕС такой показатель может доходить до 50 и 100 метров. Кроме того, во многих странах водитель, который попал в ДТП, не может выходить из автомобиля без светоотражающего жилета. Поэтому важно заранее ознакомиться с такими правилами.

Если в результате ДТП пострадали люди, нужно оказать им помощь и вызвать скорую. После этого следует позвонить в дорожную полицию и сообщить о ДТП. Пропустить данный пункт можно только в том случае, если в ДТП нет пострадавших и стороны договорились между собой. На следующем этапе нужно найти свидетелей и зафиксировать место ДТП на фото или видео. У другого участника ДТП нужно получить бланк извещения о ДТП. Если данного документа нет, следует записать все данные автомобиля. Кроме того, нужно сфотографировать полис ОСАГО и номера. Другой стороне вы должны передать копию зеленой карты или дать ее сфотографировать. После фиксации всей документации нужно обратиться в страховую компанию и Национальное бюро страны, где произошло ДТП. Не рекомендуется подписывать документы на чужом языке, если их смысл не понятен.

Итог. ДТП в чужой стране — большой стресс для человека. Процедура может оформляться без участия дорожной полиции. Для этого при себе должна быть Зеленая карта или ее копия.