Мужчины с какими именами чаще всего попадали в ДТП в 2020 году 

Представители страховой компании «Согласие» выяснили, клиенты с каким мужским именем чаще остальных попадали в ДТП в 2020 году. Результаты оригинального исследования опубликованы на сайте компании.

Для определения уровня аварийности эксперты использовали величину «частота убытков» — число убытков, принесенных компании носителями конкретного имени, деленное на общее число полисов, выданных автолюбителям с тем же именем. Самый высокий показатель продемонстрировали водители с именем Егор (16,3%), на втором месте оказались Яковы (15,9%), на третьем — Андреи (11,7%). В пятёрке лидеров «антирейтинга» также оказались Евгении (11,5%) и Алексеи (11,2%). Дальше идут Артёмы (10,9%), Дмитрии (10,7%), Александры (10,7%), Михаилы (10,4%), Сергеи (10,3%), Николаи (10,1%).

В числе самых аккуратных оказались Владимиры (10%), Анатолии (9,5%), Тимофеи (9,3%), а также Леониды, Станиславы, Валерии и Валентины (у всех показатель чуть больше 9%).

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители «Согласия» заявили, что число обращений автомобилистов в страховые компании выросло из-за аномального снегопада. Так, в компанию на прошлых выходных поступило на 21% больше обращений по каско, чем в среднем, и на 22% больше обращений по ОСАГО. В кол-центр по автострахованию в дни снегопада поступило на четверть больше обращений. Почти половина из них пришлась на московский регион.