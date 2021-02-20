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В Химках грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим сотрудников больницы 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Грузовик протаранил автобус с врачами в Химках
Фото: РИА Новости
Грузовик и автобус, перевозивший сотрудников 119-й больницы, столкнулись в Химках, погиб водитель грузовика. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Химках столкнулись грузовой автомобиль и автобус ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство — прим. ТАСС), перевозивший сотрудников 119-й больницы. В результате ДТП погиб водитель грузовика", — сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус перевозил 40 человек, информации о пострадавших пока не поступало.
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На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.
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ДТП , ФСБ , Федеральное медико-биологическое агентство , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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