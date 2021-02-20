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Грузовик протаранил автобус с врачами в Подмосковье 

Вероника Полынина 5 часов назад
Грузовик протаранил автобус с врачами в Подмосковье
Фото: Mash
В подмосковных Химках грузовик столкнулся с автобусом, который перевозил врачей 119-й больницы. Водитель грузовика погиб, несколько пассажиров автобуса пострадали.
Как сообщает телеграм-канал Mash, ДТП произошло в микрорайоне Новогорск на Ивановской улице.
По предварительной информации, виновником аварии стал водитель грузовика Hyundai — он выехал на встречную полосу, где и столкнулся со служебным автобусом.
Водитель грузовика погиб. Несколько пассажиров автобуса пострадали, но от госпитализации отказались.
Как сообщал «Рамблер», ранее на федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и не успел затормозить перед военной колонной.
В результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали. Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Возбуждено уголовное дело.
Видео дня. Сотрудники ГИБДД будут присутствовать при техосмотре авто
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ДТП , Hyundai
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