Грузовик протаранил автобус с врачами в Подмосковье 

В подмосковных Химках грузовик столкнулся с автобусом, который перевозил врачей 119-й больницы. Водитель грузовика погиб, несколько пассажиров автобуса пострадали.

Как сообщает телеграм-канал Mash, ДТП произошло в микрорайоне Новогорск на Ивановской улице.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель грузовика Hyundai — он выехал на встречную полосу, где и столкнулся со служебным автобусом.

Водитель грузовика погиб. Несколько пассажиров автобуса пострадали, но от госпитализации отказались.

Как сообщал «Рамблер», ранее на федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и не успел затормозить перед военной колонной.

В результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали. Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Возбуждено уголовное дело.