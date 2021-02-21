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В Чите столкнулись троллейбус и автомобиль 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Автомобиль врезался в троллейбус в Чите
Фото: ТАСС
Авария произошла в Чите (Забайкальский край), столкнулись троллейбус и автомобиль. Водителя троллейбуса доставили в медучреждение, сообщили в воскресенье ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

"В 07:50 (01:50 мск) в городе Чите произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение двух транспортных средств — Mazda Atenza и троллейбуса с последующим наездом троллейбуса на препятствие в виде дерева. Водитель транспортного средства Mazda Atenza с признаками алкогольного опьянения. Водитель троллейбуса доставлен в медицинское учреждение", — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, среди пассажиров троллейбуса пострадавших нет. Устанавливаются причины ДТП.
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ДТП , Mazda , Mazda Atenza , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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