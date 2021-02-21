Автомобиль врезался в троллейбус в Чите

"В 07:50 (01:50 мск) в городе Чите произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение двух транспортных средств — Mazda Atenza и троллейбуса с последующим наездом троллейбуса на препятствие в виде дерева. Водитель транспортного средства Mazda Atenza с признаками алкогольного опьянения. Водитель троллейбуса доставлен в медицинское учреждение", — сказали в ведомстве.