Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Красноярском крае

Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае. Об этом сообщается в группе УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю «Вконтакте».
Инцидент произошёл на 186-м километре автодороги Канск — Абан — Богучаны. Столкнулись микроавтобус «Тойота Хайс» и легковой автомобиль «Хонда Орхия». От полученных травм 37-летний водитель легковушки скончался. Девять пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью. В результате четверо были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее NEWS.ru сообщил, что на трассе Сочи — Адлер произошла массовая авария. Там столкнулось несколько машин.