Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Красноярском крае

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Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае. Об этом сообщается в группе УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю «Вконтакте».

Инцидент произошёл на 186-м километре автодороги Канск — Абан — Богучаны. Столкнулись микроавтобус « Тойота Хайс» и легковой автомобиль « Хонда Орхия». От полученных травм 37-летний водитель легковушки скончался. Девять пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью. В результате четверо были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru сообщил, что на трассе Сочи — Адлер произошла массовая авария. Там столкнулось несколько машин.