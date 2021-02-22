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Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве 

Вадим Дроздов 6 часов назад
19 февраля в Москве водитель самосвала забыл опустить кузов автомобиля и врезался в эстакаду. Подушка безопасности не сработала, и мужчина погиб на месте из-за перелома шейного отдела позвоночника. А накануне смертельное ДТП с грузовиком произошло в Ростове-на-Дону. Во время движения по мосту на проспекте Стачки «Камаз» врезался в стоящий на обочине автокран. В люльке в этот момент находились двое монтажников. От удара рабочие вылетели на жд пути. Один из них погиб на месте, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются медики.
ДТП , Видео , Камаз
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