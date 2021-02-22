После ДТП с маршруткой в Кызыле госпитализировали троих детей 

Пять человек, в том числе трое детей госпитализировали после ДТП с участием маршрутки и легкового авто в Кызыле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Тувы.
Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Кызыла РИА Новости сообщили, что произошло лобовое столкновение Toyota и автобуса. Первоначально сообщалось, что пострадали 16 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
"Всего было 17 обращений. Пять госпитализированы, трое из них дети. Состояние — не тяжелое", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что одному взрослому потребовалась операция. Его состояние выясняется.