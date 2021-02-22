В ДТП с маршруткой в Кызыле пострадали 17 человек 

Пять человек, в том числе трое детей, были госпитализированы после ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля в Кызыле. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Тывы.

«Всего было 17 обращений. Пять госпитализированы, трое из них дети. Состояние — не тяжелое», — сказал собеседник РИА Новости.

Кроме того, глава республики Тыва Шолбан Кара-оол сообщил, что водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с маршрутным автобусом, был в состоянии алкогольного опьянения.

«Уже известно, что водитель автомашины «Тойота Ипсум» был пьян, как и его пассажир. Сегодня на территории левобережных дач в Кызыле в дневное время они выехали на полосу встречного движения и врезались в пассажирский микроавтобус №13», — заявил она на своей официальной странице «Вконтакте».

В понедельник, 22 февраля, в Кызыле произошло столкновение пассажирского автобуса на 26 мест с легковым автомобилем. В результате ДТП в больницу были доставлены 17 человек, в том числе 11 детей.