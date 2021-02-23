Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле 

22 февраля произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детей. В результате столкновения пострадали 16 человек, в том числе 11 детей. Все они доставлены в больницу в травмами различной степени тяжести.

«ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса (находились 11 детей). В лечебное учреждение доставлены 16 человек, в том числе 11 детей», — сообщается в экстренных службах города.