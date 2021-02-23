Ещё
Далее:
Читайте также:

Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле 

Вадим Дроздов 6 часов назад
22 февраля произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детей. В результате столкновения пострадали 16 человек, в том числе 11 детей. Все они доставлены в больницу в травмами различной степени тяжести.
«ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса (находились 11 детей). В лечебное учреждение доставлены 16 человек, в том числе 11 детей», — сообщается в экстренных службах города.
Кроме того, глава республики Тыва Шолбан Кара-оол сообщил, что водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с маршрутным автобусом, был в состоянии алкогольного опьянения. В СУСК по республике сообщили о начале проверки на наличие признаков преступления.
ДТП , Видео , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение