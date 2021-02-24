В Благовещенске женщина погибла в ДТП, уходя от полицейской погони

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Водитель иномарки в Улан-Удэ насмерть сбил двоих подростков 

Vse42.ru и ещё 3 3 часа назад
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Фото: Газета.Ru
В Улан-Удэ нетрезвый водитель за рулем Lexus сбил двоих несовершеннолетних, вследствие чего оба скончались.
Как стало известно, во вторник, 23 февраля, в Улан-Удэ, на улице Революции 1905 года, водитель автомобиля Lexus, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двоих несовершеннолетних — 16-летних юношу и девушку. Оба погибли. Отмечается, что они пересекали проезжую часть по предназначенному для этого месту.
Кроме того, судя по кадрам видео с моментом произошедшего, сбивший подростков скрылся с места аварии, передает vesti.ru.
Как пишет «Известия», вскоре виновник смертельного ДТП был найден, им оказался имеющий судимость 1983 года рождения, прибывший из Иркутской области, в настоящее время он задержан.
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ДТП , Lexus , газета "Известия" , Вести.Ру
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