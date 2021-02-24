В Благовещенске женщина погибла в ДТП, уходя от полицейской погони

В Улан-Удэ нетрезвый водитель за рулем Lexus сбил двоих несовершеннолетних, вследствие чего оба скончались.

Как стало известно, во вторник, 23 февраля, в Улан-Удэ, на улице Революции 1905 года, водитель автомобиля Lexus, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двоих несовершеннолетних — 16-летних юношу и девушку. Оба погибли. Отмечается, что они пересекали проезжую часть по предназначенному для этого месту.

Кроме того, судя по кадрам видео с моментом произошедшего, сбивший подростков скрылся с места аварии, передает vesti.ru.