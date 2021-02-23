В Башкирии на одном километре столкнулись 19 машин

Дорожно-транспортные происшествия с участием 19 автомобилей зафиксировали на трассе в Аургазинском районе Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Сегодня в 14:55 мск в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на 79-м км федеральной трассы Р-240 Уфа — Оренбург произошло три ДТП с участием 19 автотранспортных средств, в том числе двух грузовых автомобилей. Вследствие ДТП пострадал один взрослый человек", — сказано в сообщении.

Пострадавший направлен в Толбазинскую центральную районную больницу. К работам на месте ДТП привлечено 12 единиц техники и 26 человек, включая три единицы техники и восемь человек от МЧС. На трассе установлены четыре пункта обогрева. "Приведены в готовность пункты временного размещения. На месте администрацией Аургазинского района организовано горячее питание, розлива топлива нет", — сообщили в ГУ МЧС.

Как уточнили в управлении ГИБДД по республике, столкновения машин произошли на протяжении одного километра. "Автомобили получили механические повреждения, порядка 10 человек осматривают врачи. На месте работают полиция и другие службы. ДТП произошли в условиях гололедицы и сильной метели", — говорится в сообщении ГИБДД, размещенном на странице ведомства в Facebook.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, 24 февраля ночью и утром на территории республики ожидаются порывы ветра до 26 м/c, температура воздуха ночью опустится до минус 35 градусов, из-за метели видимость на дорогах сократится до 500 м и менее.