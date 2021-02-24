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Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео 

Вадим Дроздов 3 часа назад
23 февраля в Республике Башкирия на трассе Уфа — Оренбург около 16:00 по местному времени произошло ДТП с участием одиннадцати автомобилей. Водитель одной из машин резко затормозил, а остальные по цепочке врезались друг в друга.
«В Аургазинском районе зарегистрированы серии ДТП на протяжении одного километра. Авария произошла на 80-м километре автодороги Уфа — Оренбург около 16:00. По предварительным данным, на протяжении одного километра произошло шесть ДТП с участием двух-трех автомобилей», — сообщалось в пресс-службе ГИБДД Башкирии до обновления информации.
За медицинской помощью пока никто не обратился. На месте происшествия работали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
ДТП , Видео
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