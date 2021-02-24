Ещё
Далее:
Читайте также:

Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе 

Вадим Дроздов 3 часа назад
23 февраля в американском штате Техас в районе населенного пункта Камерон в 219 километрах от Хьюстона произошло ДТП на железнодорожном переезде. Грузовой поезд с нефтепродуктами врезался в тягач с прицепом. В результате аварии загорелись три цистерны с топливом, несколько вагонов сошли с рельсов и произошел взрыв. Водитель грузовика чудом остался жив. Очевидцы снимали все происходящее и выкладывали видео в социальные сети в реальном времени.
Из соображений безопасности, все жилые дома и административные здания в районе ЧП эвакуировали местные власти. Водителей просяили объезжать место происшествия альтернативными маршрутами.
ДТП , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение