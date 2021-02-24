Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе 

23 февраля в американском штате Техас в районе населенного пункта Камерон в 219 километрах от Хьюстона произошло ДТП на железнодорожном переезде. Грузовой поезд с нефтепродуктами врезался в тягач с прицепом. В результате аварии загорелись три цистерны с топливом, несколько вагонов сошли с рельсов и произошел взрыв. Водитель грузовика чудом остался жив. Очевидцы снимали все происходящее и выкладывали видео в социальные сети в реальном времени.

Из соображений безопасности, все жилые дома и административные здания в районе ЧП эвакуировали местные власти. Водителей просяили объезжать место происшествия альтернативными маршрутами.