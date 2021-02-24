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В Благовещенске женщина погибла в ДТП, уходя от полицейской погони 

Газета.Ru 4 часа назад
В Благовещенске женщина погибла в ДТП, уходя от полицейской погони
Фото: Газета.Ru
Женщина-водитель погибла в Благовещенске, пытаясь уйти от преследовавшего ее экипажа ГИБДД. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по Амурской области. В дежурную часть Благовещенска поступил сигнал, что женщина, находящаяся за рулем Nissan March, устроила аварию и скрылась с места ДТП. Экипаж ДПС нашел автомобиль, который был в ориентировке, в нескольких кварталах от места происшествия, однако девушка проигнорировала требования полиции и попыталась скрыться. Полицейские начали погоню. "На улице Октябрьской правонарушитель совершил столкновение с автомобилем Nissan Teana. В результате автоаварии водитель Nissan March — женщина 1987 года рождения — скончалась на месте ДТП", — говорится в сообщении. В УМВД сообщили, что также получили травмы водитель и пассажирка второй машины. Как уточнили в полиции, погибшая женщина уже привлекалась до этого по статье 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ранее в Приморском крае пьяный угонщик автобуса без водительских прав протаранил патрульные автомобили, когда уходил от полицейской погони.
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ДТП , Nissan , Nissan March , Nissan Teana , ГИБДД , МВД
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