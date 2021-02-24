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В Башкирии сообщили о столкновении 39 машин 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В Башкирии на трассе столкнулись 39 машин
Фото: РИА Новости
На трассе Уфа — Оренбург в Башкирии столкнулись 39 машин, десять человек пострадали, сообщает местная ГИБДД.

«В условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости столкнулись 39 транспортных средств», — цитирует РИА Новости сводку башкирской Госавтоинспекции.

На месте происшествия было задействовано пять экипажей ГИБДД, среди пострадавших есть два ребёнка.
На данный момент выясняются причины и условия возникновения аварий.
Ранее стало известно, что три аварии с участием нескольких автомобилей произошло на трассе в Аургазинском районе Башкирии.
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