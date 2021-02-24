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Правнучка маршала Жукова на Lexus сбила человека в Москве 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Правнучка маршала Жукова сбила пешехода в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правнучка советского полководца, маршала Георгия Жукова, находившаяся за рулём автомобиля Lexus, сбила пешехода. Инцидент произошёл в столице на улице Академика Королёва.
ДТП произошло поздним вечером 23 февраля, когда 20-летний житель Подмосковья переходил дорогу. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.
Согласно предварительным данным, 25-летняя девушка не заметила пешехода, передаёт MK.RU.
Ранее NEWS.ru писал, что водитель внедорожника Lexus в Улан-Удэ сбил двух подростков, которые от полученных травм скончались на месте. Погибшие, молодой человек и девушка, были 2004 года рождения. По данным пресс-службы МВД республики, инцидент произошёл около 18:20 на улице Революции 1905 года. Мужчина скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения. В настоящее время с ним работают правоохранительные органы.
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