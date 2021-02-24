Правнучка маршала Жукова сбила пешехода на «зебре» 23 февраля 

Правнучка маршала Победы Георгия Жукова сбила человека на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает «Московский комсомолец». Пострадавший госпитализирован.
Инцидент произошёл поздно вечером 23 февраля на улице Академика Королева. 25-летняя Варвара Ерохина за рулем Lexus RX 300 совершила наезд на молодого человека, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.
«Видимо, водитель не заметила его», — предположили журналисты.
20-летнего жителя Подмосковья госпитализировали. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
В прошлом году в ноябре, как сообщал «Рамблер», в Москве известный архитектор, лауреат Госпремии РФ Борис Месбург сбил на пешеходном переходе женщину. Инцидент произошел вечером 10 ноября на Профсоюзной улице. Известный 82-летний инженер за рулем своего автомобиля не заметил, как на переходе появилась 52-летняя женщина. Машина сбила пешехода. Потерпевшая уроженка города Элиста обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее травму черепа.
В том же месяце в Петербурге сотрудник литовского консульства сбил женщину, переходящую дорогу по «зебре». Запись происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. На видео с камеры уличного наблюдения видно, как пешеход пересекает проезжую часть по переходу. Водитель автомобиля Volvo с дипломатическими номерами не пропустил женщину и даже не сбросил скорость перед «зеброй». Автомобиль сбил пешехода. От удара женщину отбросило к краю проезжей части. Пострадавшую впоследствии госпитализировали.