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Правнучка маршала Жукова сбила пешехода на «зебре» 23 февраля 

Павел Тиунов 1 час назад
Правнучка маршала Жукова сбила пешехода на «зебре» 23 февраля
Фото: admoblkaluga.ru
Правнучка маршала Победы Георгия Жукова сбила человека на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает «Московский комсомолец». Пострадавший госпитализирован.
Инцидент произошёл поздно вечером 23 февраля на улице Академика Королева. 25-летняя Варвара Ерохина за рулем Lexus RX 300 совершила наезд на молодого человека, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

«Видимо, водитель не заметила его», — предположили журналисты.

20-летнего жителя Подмосковья госпитализировали. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
В прошлом году в ноябре, как сообщал «Рамблер», в Москве известный архитектор, лауреат Госпремии РФ Борис Месбург сбил на пешеходном переходе женщину. Инцидент произошел вечером 10 ноября на Профсоюзной улице. Известный 82-летний инженер за рулем своего автомобиля не заметил, как на переходе появилась 52-летняя женщина. Машина сбила пешехода. Потерпевшая уроженка города Элиста обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее травму черепа.
В том же месяце в Петербурге сотрудник литовского консульства сбил женщину, переходящую дорогу по «зебре». Запись происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. На видео с камеры уличного наблюдения видно, как пешеход пересекает проезжую часть по переходу. Водитель автомобиля Volvo с дипломатическими номерами не пропустил женщину и даже не сбросил скорость перед «зеброй». Автомобиль сбил пешехода. От удара женщину отбросило к краю проезжей части. Пострадавшую впоследствии госпитализировали.
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