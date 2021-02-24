Самый знаменитый гольфист планеты Тайгер Вудс стал участником дорожного-транспортного происшествия, в ходе которого его автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. «Газета.Ru» — о деталях страшной аварии и о том, в каком состоянии находится один из богатейших спортсменов современности.

Поздним вечером 23 февраля по московскому времени стало известно об аварии, в которой пострадал 45-летний профессиональный гольфист Тайгер Вудс. По информации CNBS, американец перевернулся на своем внедорожнике в Ранчо Палос и получил множественные травмы ног. Полиция прибыла на место ДТП в 7:12 утра по местному времени, говорится в заявлении офиса шерифа, опубликованном в Twitter.

Гольфист был единственным пассажиром внедорожника Genesis GV80 2021 года выпуска, отметили в Департаменте шерифа округа Лос-Анджелес на пресс-конференции во вторник. Полиция первоначально сообщила, что для извлечения Вудса из автомобиля понадобились гидравлические ножницы, но пожарное управление округа Лос-Анджелес позже уточнило, что для вскрытия транспортного средства были использованы специальные инструменты и топор.

Вудс был в сознании и мог общаться, когда спасатели прибыли на место происшествия. После того, как гольфиста вытащили из автомобиля, он был доставлен в медицинский центр Харбор-Лос-Анджелеса на машине скорой помощи.

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва сказал, что признаков ухудшения состояния Вудса зафиксировано не было. Также он заявил, что гольфист был пристегнут ремнем безопасности во время аварии.

«Каркас автомобиля оказался не полностью разрушенным, что позволило сработать подушке безопасности, которая помогла ему выжить. Если бы не она, то авария оказалась бы смертельной», — пояснил шериф.

Местные жители вспомнили, что на месте ДТП с участием Вудса ранее также происходили аварийные ситуации.

«Это скоростной участок. Я даже не ускоряюсь здесь, а просто двигаюсь по инерции. Если вы не знакомы с этой трассой, то запросто наберете высокую скорость», — рассказал 54-летний житель.

Вудс оказался в тяжелом, но в то же время достаточно стабильном состоянии. Медицинский центр Харбор-Лос-Анджелес, куда отвезли спортсмена, является ближайшим травматологическим центром, где специалисты смогут провести оперативное хирургическое вмешательство.

По данным LA Times, травмы Вудса включают раздробленную лодыжку и два перелома ноги, один из которых оказался сложным.

Свои слова поддержки одному из самых прославленных спортсменов в истории, продержавшемуся 683 недели на первой строчке мирового рейтинга, высказали многие американские звезды.

«Мы с Барбарой только что узнали об аварии с Тайгером и, как и все остальные, глубоко обеспокоены. Мы молимся за него в это трудное время и хотим предложить ему нашу сердечную поддержку. Желаем Тайгеру удачной операции и всего наилучшего для полного выздоровления», — написал легендарный гольфист Джек Никлаус.

«Мои мысли вместе с Тайгером и его семьей, я молюсь за них. Участок на бульваре Хоторн позволяет очень легко набрать высокую скорость», — заявила двукратная победительница Открытого чемпионата США по теннису Трейси Остин.

«Сегодня мы узнали об автомобильной аварии Тайгера Вудса. Мы ждем дополнительной информации и верим в успешное завершение предстоящей операции. От имени PGA Tour и наших игроков мы молимся за него и заявляем, что он получит от нас полную поддержку по мере восстановления», — говорится в заявлении PGA Tour.

В настоящий момент спортсмен находится в сознании.

Отметим, что Вудс уже не в первый раз попадает в аварию, находясь за рулем транспортного средства. В 2009 году внедорожник Вудса наехал на пожарный гидрант и врезался в дерево. Этот инцидент произошел всего через два дня после того, как National Enquirer опубликовал статью, в которой утверждалось, что у гольфиста был любовный роман. Впоследствии Тайгер Вудс попал в реабилитационную клинику и на пять месяцев отказался от гольфа.

В мае 2017 года сотрудники полиции штата Флорида остановили на обочине поврежденную машину, в которой в кресле водителя спал гольфист. Он не смог пройти тест на вменяемость, после чего был доставлен в полицейский участок, где стал отрицательный тест на наличие в организме алкоголя. Наутро спортсмен был выпущен из-под ареста под личное поручительство без уплаты налога, а потом сделал публичное заявление:

«Я понимаю всю серьезность случившегося и несу полную ответственность. Люди должны знать, что алкоголь ни при чем. Мое состояние — результат приема лекарств по рецепту. Я не предполагал, что этот «микс» так подействует на меня.

Я должен извиниться перед семьей, друзьями и болельщиками. Я тоже ожидаю от себя большего и делаю все, что в моих силах. Хотел бы лично поблагодарить полицейских за профессионализм», — заявил спортсмен.