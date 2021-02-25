Партию героина нашли под капотом автомобиля в Подмосковье 

Сотрудники дорожно-патрульной службы Московской области обнаружили партию наркотического вещества под капотом автомобиля, который остановили для проверки документов. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел

Как уточнили в пресс-службе ведомства, наркотики были найдены инспекторами поста на 124-м километре автодороги «Урал». Остановив машину для проверки документов, сотрудники ДПС заметили нервозность водителя. В связи с этим было решено досмотреть автомобиль.

При досмотре под капотом машины, в корпусе воздушного фильтра, инспекторы обнаружили пакет, внутри которого находились 100 свертков с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертках было около 200 граммов героина.