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Партию героина нашли под капотом автомобиля в Подмосковье 

Вечерняя Москва и ещё 4 6 часов назад
Партию героина нашли под капотом автомобиля в Подмосковье
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Сотрудники дорожно-патрульной службы Московской области обнаружили партию наркотического вещества под капотом автомобиля, который остановили для проверки документов. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, наркотики были найдены инспекторами поста на 124-м километре автодороги «Урал». Остановив машину для проверки документов, сотрудники ДПС заметили нервозность водителя. В связи с этим было решено досмотреть автомобиль.
При досмотре под капотом машины, в корпусе воздушного фильтра, инспекторы обнаружили пакет, внутри которого находились 100 свертков с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертках было около 200 граммов героина.
Задержанный водитель рассказал, что забрал наркотики из тайника в городском округе Люберцы для того, чтобы затем продать их в Рязани. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу, сообщает «МВД Медиа».
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ДТП , ГИБДД , МВД
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