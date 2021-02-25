Машина вылетела на трамвайные пути после тройного ДТП в Кемерове 

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Утром 25 февраля в Кемерове произошло ДТП с участием нескольких машин. Одна из них заблокировала движение общественного транспорта.

На проспекте Ленина в Кемерове утром произошло ДТП, последствия которого оказались запечатлены очевидцами. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что одна из машин вылетела на трамвайные пути, что заблокировало движение транспорта.

В кемеровской ГИБДД редакции VSE42.Ru сообщили, что, по предварительным данным, водитель внедорожника УАЗ совершил наезд на остановившийся автомобиль Chevrolet , который пропускал выезжавшую с остановки маршрутку. После столкновения УАЗ отбросило в проезжавшую мимо Mitsubishi , которая вылетела на рельсы.