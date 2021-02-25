Водитель зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 устроил массовое ДТП под Москвой. Видео аварии появилось в сообществе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел на Можайском шоссе в Голицыно. На кадрах запечатлены несколько ЗРС, одна из них устроила «паровозик» из пяти автомобилей, среди них машина военной автоинспекции.
Комментаторы отметили, что водители С-400 не держат дистанцию на дорогах. Некоторые предположили, что ЗРС готовят к Параду Победы.
В январе на Новорижском шоссе в Подмосковье произошло столкновение самосвала с военной колонной. На 28-м километре магистрали, около деревни Глухово, грузовик столкнулся с четырьмя военными автобусами.