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Водитель зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 устроил массовое ДТП под Москвой. Видео аварии появилось в сообществе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте»

Инцидент произошел на Можайском шоссе в Голицыно. На кадрах запечатлены несколько ЗРС, одна из них устроила «паровозик» из пяти автомобилей, среди них машина военной автоинспекции.

Комментаторы отметили, что водители С-400 не держат дистанцию на дорогах. Некоторые предположили, что ЗРС готовят к Параду Победы.