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С-400 устроил массовое ДТП под Москвой 

Артём Кульша 2 часа назад
В Московской области произошло ДТП с участием пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400. Об этом сообщают «Вести.ru».
Сегодня утром на крайней полосе Можайского шоссе в районе города Голицына произошла авария с участием пяти машин — самосвала дорожных служб, внедорожника, легкового авто, микроавтобуса военной автоинспекции и пусковой установки С-400. Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
В Турции предложили решение проблемы с С-400
В середине февраля, как сообщал «Рамблер», советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров на регулируемом пешеходном переходе на улице Бринского в Нижнем Новгороде за рулем машины «Хендай Крета» совершил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ДТП она получила закрытый перелом левой лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Тогда же на федеральной трассе «Вилюй» в районе населенного пункта Кузнецовка Иркутской области легковой автомобиль «Тойота Ипсум» на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, после чего в «Тойоту» врезался рейсовый автобус. В результате аварии погибли пять человек — водитель автобуса и четыре человека, находившиеся в легковушке.
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ДТП , Видео , Toyota , Николай Петров
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