С-400 устроил массовое ДТП под Москвой 

В Московской области произошло ДТП с участием пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400. Об этом сообщают «Вести.ru».

Сегодня утром на крайней полосе Можайского шоссе в районе города Голицына произошла авария с участием пяти машин — самосвала дорожных служб, внедорожника, легкового авто, микроавтобуса военной автоинспекции и пусковой установки С-400. Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В середине февраля, как сообщал «Рамблер», советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров на регулируемом пешеходном переходе на улице Бринского в Нижнем Новгороде за рулем машины «Хендай Крета» совершил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ДТП она получила закрытый перелом левой лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.