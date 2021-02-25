ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково

В московском аэропорту Внуково произошло ДТП с участием снегоуборочного автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Водитель снегоуборочной машины по имени Шерзод попал в аварию, потому что не справился с управлением на дороге, движение по которой было ограничено. Он самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи, пожаловавшись на головокружение и сильные боли в области живота. В настоящее время медики едут на место происшествия.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет Dassault Falcon 50 EX при взлете во Внукове столкнулся со снегоуборочной машиной и потерпел крушение. На борту воздушного судна находились два пилота, бортпроводник и глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. Все они погибли.
В 2017-м Солнцевский районный суд Москвы признал виновными в произошедшем водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и ведущего инженера аэродромной службы «Внуково» Владимира Леденева. Они были приговорены к четырем и трем годам лишения свободы соответственно.