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Во Внукове произошло ДТП со снегоуборочной машиной 

Артём Кульша 34 минуты назад
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
Фото: ТАСС
В московском аэропорту Внуково произошло ДТП с участием снегоуборочного автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Водитель снегоуборочной машины по имени Шерзод попал в аварию, потому что не справился с управлением на дороге, движение по которой было ограничено. Он самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи, пожаловавшись на головокружение и сильные боли в области живота. В настоящее время медики едут на место происшествия.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет Dassault Falcon 50 EX при взлете во Внукове столкнулся со снегоуборочной машиной и потерпел крушение. На борту воздушного судна находились два пилота, бортпроводник и глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. Все они погибли.
В 2017-м Солнцевский районный суд Москвы признал виновными в произошедшем водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и ведущего инженера аэродромной службы «Внуково» Владимира Леденева. Они были приговорены к четырем и трем годам лишения свободы соответственно.
Видео дня. Автомобилистам придется проходить ТО по новым правилам
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ДТП , Владимир Леденев , Владимир Мартыненко , Международный аэропорт Внуково , Total
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